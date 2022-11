Vendere gioielli usati: 5 buoni motivi per farlo online - Tuttoggi

#1 Trovare acquirenti senza uscire di casa

Un primo grande vantaggio della vendita di gioielli usati online è la comodità. Rivolgendosi ad un marketplace infatti è possibile trovare acquirenti senza dover uscire di casa, evitando dunque inutili fatiche e perdite di tempo. Al giorno d’oggi, questo è un dettaglio che fa spesso una grande differenza perché gli impegni sono sempre moltissimi ed il tempo a disposizione scarseggia.

#2 Ottenere una valutazione seria

Online esistono marketplace come Auctentic.com che consentono di ottenere delle valutazioni serie e professionali, del tutto spassionate, dei propri gioielli. Presso i punti vendita fisici della propria città al contrario questo è sempre più difficile, perché ognuno pensa al proprio guadagno e lo stesso gioielliere di fiducia effettua una valutazione soggettiva, che non si può certo considerare affidabile al 100%.

#3 Commissioni più basse e maggior guadagno

Spesso e volentieri, i marketplace online come Auctentic.com applicano commissioni che sono molto più basse rispetto a quelle previste invece dai gioiellieri, dai compro oro o dai banchi dei pegni fisici. Questo significa che le trattenute sulle vendite sono inferiori se si sceglie un canale online e che dunque si ha la possibilità di guadagnare di più. Un vantaggio non da poco, che deve essere tenuto sempre in considerazione.

#4 Concludere la vendita più velocemente

Un altro vantaggio non da poco dei canali online sta nel fatto che internet offre un mercato decisamente più ampio rispetto a quello locale. Mettere in vendita un qualsiasi articolo online offre maggiori chance, per il semplice fatto che i potenziali compratori sono molti ma molti di più. Tutto ciò si traduce nella possibilità di concludere la propria vendita in meno tempo e dover dunque attendere molto meno per intascare il denaro.

#5 Sicurezza, garanzie e tutele

Infine, se ci si rivolge ad un marketplace serio e certificato come Auctentic per vendere online i propri gioielli usati si può anche contare su garanzie e tutele di un certo livello. In sostanza quindi è più sicuro vendere attraverso questo canale piuttosto che concludere l’affare senza intermediari presso un privato, che potrebbe nascondere qualche brutta sorpresa. Non esiste dunque un motivo per rinunciare a tale opportunità: il mondo del web offre troppi vantaggi e non approfittarne sarebbe davvero un grande peccato.