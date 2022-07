Velocità, patente scaduta e rifiuti abbandonati: multe dei carabinieri

I controlli dei carabinieri in Valnerina per il rispetto del Codice della strada ed esercizi | In pochi giorni verifiche su 141 veicoli

Velocità, patente scaduta e rifiuti abbandonati. Automobilisti e persone indisciplinate sanzionate dai carabinieri, che in Valnerina nell’ultima settimana hanno controllato 141 veicoli, 206 persone e 36 esercizi pubblici.

In particolate, i carabinieri della stazione di Norcia hanno sanzionato un uomo sorpreso a guidare la sua auto con la patente scaduta.