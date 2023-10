Vazquez – Kouan, il Grifo batte al Moccagatta la Juve NG | Pagelle

Nel recupero del primo tempo l'attaccante realizza il rigore per atterramento di Matos, poi il raddoppio in avvio di ripresa

Con un gol per tempo (Vazquez su rigore nel recupero e Kouan in avvio di ripresa) il Perugia supera al Moccagatta di Alessandria la Juventus Next Gen per 2-0.

Ospiti subito pericolosi in avvio, con Matos che da buona posizione non trova il tap-in vincente dopo una respinta di Daffara sulla conclusione di Vazquez.

La Juventus NG perde capitan Poli per un problema muscolare.

Il Perugia ci prova con Vazquez e Kouan, i padroni di casa rispondono con un paio di conclusioni di Mancini.

I padroni di casa alzano il baricentro e provano con le conclusioni dal limite di Hasa e Torrasi, che però non inquadrano la porta. Così come è impreciso, dall’altra parte, Vazquez.

Poi l’episodio che sblocca la partita: Matos supera Muharemovic che lo mette giù. L’arbitro indica il calcio di rigore. Dal dischetto va Vazquez: Daffare intuisce la direzione, ma non raggiunge la palla che si insacca.

Passano solo sei minuti dalla ripresa del gioco e il Grifo raddoppia con Kouan, che appostato sul secondo palo finalizza l’ottimo cross di Paz.

Matos ha ancora l’occasione per andare in rete sulla conclusione rimpallata di Seghetti, ma ancora una volta non è lesto.

La Juventus NG prova ad accorciare con Hasa, il cui tiro sfiora la traversa.

Vazquez ha l’occasione per la doppietta che chiuderebbe la partita, ma sbaglia una facile conclusione. Il centravanti prova a riscattarsi, ma stavolta è Daffara a negargli la gioia di un nuovo gol.

Tabellino e pagelle

Juventus Next Gen – Perugia 0-2

46′ pt Vasquez (P) rig., 6′ st Kouan (P)

Juventus Next Gen: Daffara 6.5, Savona 5.5, Poli sv (8′ pt Stivanello), Muharemovic 5, Perotti 5.5 (12′ st Anghelè 6), Comenencia 6, Hasa 6.5, Salifou 6 (34′ st Maressa 6), Turicchia5.5 (34′ st Ntenda 6), Guerra 5.5, Mancini 6 (12′ st Bangula 5.5). All. Brambilla 5.5.

Perugia: Furlan 6.5, Paz 6.5, Angella 6, Vulikic 6, Bozzolan 6, Torrasi 6 (1′ st Iannoni 6), Bartolomei 6.5, Kouan 6.5, Seghetti 6 (16′ st Lisi 6), Vazquez 6.5, Matos 6 (16′ st Ricci 6). All. Baldini 6.5.

La partita dei Grifoni

Furlan 6.5: ancora una partita di sostanza, in cui non fa rimpiangere Adamonis.

Paz 6.5: il ragazzi ha preso coraggio e in questa gara scodella un grande assist per Kouan nell’azione del raddoppio.

Angella 6: gli attaccanti della June NG non sembrano impensierire più di tanto, provando soprattutto dalla distanza.

Vulikic 6: il Grifo torna dalla trasferta di Alessandria senza aver subito reti.

Bozzolan 6: gara diligente, senza particolari strappi.

Torrasi 6: un tempo senza spingere particolarmente sulla sua corsia (1′ st Iannoni 6: entra e dà qualità al centrocampo biancorosso).

Bartolomei 6.5: più arretrato sembra aver trovato la giusta posizione, anche perché la sua diversa qualità in questa categoria è evidente.

Kouan 6.5: va ancora a segno, aspetto che spesso manca alle sue prestazioni caratterizzate dal solito agonismo.

Seghetti 6: fai il suo, tenendo in apprensione la retroguardia juventina (16′ st Lisi 6: potrebbe incidere maggiormente su una gara già in discesa al suo ingresso).

Vazquez 6.5: impreciso in qualche occasione, in altre il portiere avversario gli nega la doppietta. Però è il centravanti di ruolo di cui il Perugia, al momento, non può fare a meno.

Matos 6: trova il guizzo che porta al calcio di rigore del vantaggio, sbaglia due facili occasioni. Non è al meglio fisicamente, in una categoria in cui potrebbe veramente fare la differenza (16′ st Ricci 6: buone giocate nella mezz’ora che Baldini gli concede per ritrovare la piena condizione).

All. Baldini 6.5: un Perugia al piccolo trotto, che però trova con merito la vittoria. Squadra ancora una volta cambiata in corsa, grazie alla qualità presente anche in panchina.