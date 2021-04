Variante indiana, controlli preventivi nelle comunità asiatiche anche in Umbria

Verifiche anche all'aeroporto per chi proviene da altri scali europei

Controlli preventivi nella comunità indiana che vive in Umbria. Per verificare se ci sono persone rientrate recentemente dall’area asiatica dove imperversa la nuova variante che ha portato ad una crescita esponenziale dei contagi e dei morti in India.

Come ha spiegato il commissario Covid regionale, Massimo D’Angelo, il protocollo di sicurezza previsto dal Ministero della Salute è scattato anche per l’Umbria. All’aeroporto, anche se ovviamente il piccolo scalo umbro non ha collegamenti diretti con l’India. Verificando tuttavia ingressi attraverso gli scali di altri aeroporti europei.

Inoltre, si stanno effettuando verifiche verso le comunità, provenienti dall’area indiana, residenti in Umbria. Al fine di individuare persone che possano essere rientrate in Umbria dopo un recente viaggio nel Paese di origine.

Come hanno spiegato gli esperti del Nucleo epidemiologico, proprio le mutazioni del virus ospitato in soggetto che vivono a differenti latitudini potrebbe portare ad ulteriori mutazioni i cui effetti, rispetto alla letalità ed all’efficacia dei vaccini, sono tutti da decifrare.