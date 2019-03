Variante al Piano regolatore, 1 milione di mq di aree non sarà più edificabile

Un incontro pubblico per illustrare la variante al Piano Regolatore Generale Parte Strutturale, adottato dal Consiglio comunale lo scorso 4 febbraio; un’occasione per presentare il principale strumento di pianificazione urbanistica del Comune: l’evento si è tenuto ieri a Palazzo Mauri alla presenza dell’assessore all’urbanistica Francesco Flavoni e il Presidente della Terza Commissione Giampaolo Fagotto Fiorentini.

“Un PRG che interviene sulle volumetrie del territorio comunale su due direttrici: con una riduzione importante dell’esistente di circa un milione di metri quadri– ha spiegato l’Assessore Flavoni – e una particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle aree di pregio del nostro territorio”.

Le modifiche principali della variante consistono in:

– la riduzione di circa 1.000.000 di mq. di aree edificabili, a servizi ed industriali, per la maggior parte a seguito di istanze provenienti da soggetti privati;

– la trasformazione, in area edificabile, di circa 200.000 mq. di aree poste all’interno delle macro-aree (le quali consistono per la maggior parte nella modifica di zona residenziale o trasformazione in aree edificabili di aree a servizi);

– la trasformazione di circa 200.000 mq. di aree agricole (poste all’esterno delle macro-aree), denominate Zone Agricole Utilizzabili per Nuovi Insediamenti (ZAUNI).

– il recepimento delle varianti proposte dai diretti interessati ai sensi dell’articolo 27 della Legge Regione 1/2015. (Tali varianti prevedevano sinteticamente la trasformazione di zone agricole in zone residenziali oltre alla modifica di alcune aree di proprietà della ditta Italmatch e sono state oggetto di specifici accordi sottoscritti fra le parti. L’adozione e approvazione della variante parziale al P.R.G. Parte Strutturale con il recepimento degli accordi permetterà di superare diversi contenziosi tutt’ora pendenti).

– correzioni alla delimitazione delle aree boschive unitamente alla stesura di una nuova normativa;

– varianti alla viabilità e correzioni di errori materiali;

– localizzazione di fabbricati storici posti in zone agricole;

Tutte le informazioni sono disponibili all’Albo Pretorio online, nella sezione “Servizi” e all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

Le osservazioni potranno essere presentate entro i 30 giorni della pubblicazione, avvenuta il 26 febbraio, inviandole al Sindaco del Comune in duplice copia, di cui una in carta bollata da euro 16,00.

Le osservazioni presentate saranno depositate presso la Segreteria Comunale (Direzione Tecnica – Urbanistica – Piazza della Genga n. 4) e chiunque potrà prenderne visione ed estrarne copia.

Entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni chiunque ne abbia interesse potrà presentare una breve replica.

