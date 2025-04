Vandalizzato il Parco degli olivi della Consolazione di Todi: indagini in corso | Le foto - Tuttoggi.info

Panchine, staccionate e cartelli deturpati da un atto vandalico: succede al Parco degli Olivi della Consolazione e lo denuncia l’amministrazione dell’ente La Consolazione ETAB che “esprime la propria indignazione e il fermo sdegno”.

I ‘writer’ hanno agito nel fine settimana e gli inquirenti stanno analizzando attentamente i diversi indizi lasciati sul luogo dell’atto vandalico, elementi che si auspica possano condurre rapidamente all’individuazione dei responsabili. “L’Amministrazione di ETAB confida pienamente nell’operato delle forze dell’ordine affinché i responsabili di questo inqualificabile gesto vengano al più presto identificati e assicurati alla giustizia”, si legge nella nota, in cui “Si ricorda che il Parco degli Olivi della Consolazione è un bene culturale tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004. Pertanto, chi si macchia di reati contro il patrimonio culturale è soggetto ad aggravanti di pena, come espressamente previsto dalla normativa vigente. L’Amministrazione di ETAB intende perseguire con la massima fermezza ogni forma di danneggiamento al nostro patrimonio storico-artistico come peraltro è previsto dal proprio Statuto”.