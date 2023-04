Vandali si "sfogano" contro fioriere e lampioni, individuati in poche ore grazie alle telecamere - Tuttoggi.info

E' successo di notte in piazza Soprammuro a Gualdo Tadino, l'indomani mattina i responsabili era già stati pizzicati

Vandali in azione, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 aprile, in piazza Soprammuro, a Gualdo Tadino. Ad essere state prese di mira sono state alcune fioriere, andate in pezzi con conseguente spargimento di terra, e un lampione, pure questo in frantumi.

Nel giro di poche ore la Polizia municipale ha però individuato gli autori della bravata – più di uno – dopo aver visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza nei pressi del Museo dell’Emigrazione. A confermarlo è stato anche il sindaco Massimiliano Presciutti.