Vandali in azione a San Martino in Trignano | Danneggiato immobile comunale

Atti di vandalismo sono stati compiuti all’interno di un immobile di proprietà comunale a San Martino in Trignano. Su segnalazione del sindaco Umberto de Augustinis, è stato compiuto stamani un sopralluogo da parte dell’Assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni e dal consigliere delegato allo sport Massimiliano Montesi – accompagnati da un tecnico dell’A. Se. – per verificare le condizioni dello stabile comunale sito in via XVI Giugno.

La proprietà, a servizio della comunità di San Martino, è affiancata da un’area di verde attrezzato. È stata manomessa la rete di recinzione e sono stati frantumati i vetri sia delle finestre che della porta d’ingresso. Vari i danni e le effrazioni compiuti all’interno dello stabile.

Per la sistemazione e il ripristino dell’area l’assessore alle partecipate Alessandro Cretoni ha chiesto alla VUS di attivarsi subito per la rimozione di tutti i rifiuti solidi presenti sull’area oggetto del sopralluogo. Successivamente alla bonifica da rifiuti, sarà l’A. SE. a provvedere allo sfalcio del verde ed alla sistemazione delle manichette impianto antincendio trovate manomesse.

Il Comune di Spoleto presenterà denuncia contro ignoti per danneggiamento al patrimonio.

Stampa