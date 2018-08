Vandali danneggiano le giostre ai giardini dell’ex-ospedale di Gualdo Tadino | Individuati e denunciati

A Gualdo Tadino carabinieri e polizia pocale hanno individuato e denunciato, in stato di libertà, due persone responsabili di danneggiamento aggravato. In più occasioni erano state vandalizzate le giostre per bambini nella zona giardino pubblico dell’ex ospedale.

Ancor più grave è il fatto che dopo aver manomesso alcuni componenti dei giochi, gli autori, incuranti del reale pericolo e delle conseguenze che avrebbero potuto creare, hanno riposizionato in maniera posticcia le parti smontate, creando così un reale pericolo per tutti quei bambini che ogni giorno, soprattutto nel periodo estivo, affollano quel parco e giocano su quelle giostre. E’ stato solo un caso, infatti, che nessuno si sia fatto male.

Dopo la denuncia presentata dal primo cittadino su segnalazione di alcune mamme, i militari di Gualdo e la municipale hanno individuato i due autori, entrambi maggiorenni, classe ’98, residenti in città, già noti alle forze dell’ordine anche per reati analoghi.

I due sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per danneggiamento doloso aggravato.

