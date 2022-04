Valorizzazione beni culturali Orvieto, ultimo incontro per il corso per volontari

A conclusione del corso “Il volto di Maria Vergine nella Diocesi di Orvieto-Todi”, sabato 23 aprile 2022 si terrà una mattinata di studi interamente dedicata alla Madonna di San Brizio, la venerata e miracolosa immagine conservata nel Duomo di Orvieto, all’interno dell’omonima cappella. Le lezioni saranno tenute dalle dott.sse Alessandra Cannistrà e Noemi Grilli dell’Opera del Duomo di Orvieto, dalla dott.ssa Giovanna Martellotti, restauratrice della CBC di Roma e da Mons. Andrea Lonardo, direttore della Pastorale Universitaria di Roma. Per questo importante e ultimo appuntamento, Pietre Vive vedrà la gradita partecipazione degli iscritti all’Unitre di Orvieto.

Le lezioni saranno un’anticipazione di un più ampio evento che si svolgerà il prossimo novembre, in occasione del quarto centenario della traslazione della sacra immagine della Madonna di San Brizio nella Cappella Nova, dove si trova ancora oggi. Un appuntamento imperdibile, dunque, per conoscere ed approfondire un aspetto molto importante della devozione orvietana tra arte, storia, archivistica e teologia.

La presidente dott.ssa Giovanna Bandinu e il direttivo dell’Associazione Pietre Vive ringraziano il vescovo mons. Gualtiero Sigismondi per aver sostenuto e promosso questo intenso corso, il presidente ing. Andrea Taddei e il consiglio di amministrazione dell’Opera del Duomo di Orvieto per la gentile collaborazione e sostegno logistico e tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo – sacerdoti, docenti, volontari – per la riuscita di questo corso che si rivela con successo, da ormai 17 anni, un appuntamento immancabile per la formazione di volontari dei beni culturali della diocesi di Orvieto-Todi.