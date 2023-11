Valentina Scuotto finalista a Lady Amarena con il suo "Magic Drop" - Tuttoggi.info

La ternana di adozione, Valentina Scuotto, alla fase finale del concorso nazionale per bartender "Lady Amarena"

E’ la quarantaduenne Valentina Scuotto, di origini partenopee ma da più di venticinque anni residente Terni una delle dieci finaliste del concorso nazionale di mixology al femminile “Lady Amarena”, ideato nel 2015 dalla famiglia Fabbri: con il suo Magic Drop, un cocktail fresco e colorato, si è aggiudicata la possibilità di vincere lo scettro di regina italiana della mixology il prossimo 28 novembre all’Hotel Park Marriot di Roma, che ospiterà fino al 1° dicembre anche il Campionato Mondiale dei Cocktail IBA (International Bartender Association) e il Concorso Nazionale AIBES (Associazione italiana bartender).

Valentina Scuotto e il suo drink

Scuotto ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’ospitalità giovanissima, a Terni, alternando la formazione con l’esperienza sul campo. Adora mettersi alla prova, partecipando a concorsi e misurandosi con realtà diverse. Per Lady Amarena ha creato un drink “coloratissimo, allegro, adatto a tutti i palati, con il tocco unico di Amarena Fabbri”. Le dieci finaliste saranno infatti chiamate a raccontare sul palco in lingua inglese la loro creazione, conquistando la giuria e il pubblico, in una esibizione show che si concluderà con la “Notte delle Stelle”, premiazione e festa della mixology al femminile.

Lady Amarena

Dal 2015 Lady Amarena è l’unico evento internazionale riservato alle professioniste della mixology, nato per celebrare il centenario di Amarena Fabbri, la cui ricetta fu ideata proprio da una donna, Rachele Fabbri, moglie del fondatore di un’azienda che ha sempre fatto della valorizzazione delle competenze femminili un elemento di forza. La vincitrice del concorso italiano accede di diritto alla finale internazionale, che mette in competizione le professioniste vincitrici delle rispettive gare nazionali: nelle edizioni passate hanno partecipato concorrenti da ogni angolo del pianeta, dalla Nigeria agli Emirati. L’attuale detentrice dello scettro è la bartender tedesca di origine vietnamita, Linh Nguyen. Appuntamento a Bologna a settembre 2024 per scoprire la futura regina mondiale del bartending.