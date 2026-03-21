Valanga sui Sibillini, accumuli di neve fino a 8 metri invadono provinciale - Tuttoggi.info

La forza della natura torna a farsi sentire nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Una valanga di proporzioni straordinarie si è abbattuta nella mattinata del 19 marzo sulla Valle Santa, ai piedi del Monte Vettoretto (Norcia), seppellendo letteralmente un tratto della Strada Provinciale 477-3.

L’evento è stato il più imponente di una serie di quattro distacchi nevosi verificatisi nella stessa area a seguito dell’ultima e violenta ondata di maltempo. Le immagini che arrivano da Alessandro Battipaglia, sul posto, mostrano la carreggiata – nel tratto compreso tra il Piano Grande di Castelluccio e Forca di Presta – completamente invasa da una muraglia di neve. In alcuni punti, l’accumulo raggiunge spessori incredibili, variando dai 5 fino agli 8 metri di altezza.

Secondo i primi rilievi tecnici, il fenomeno sarebbe stato originato da un massiccio sovraccarico del manto nevoso. La combinazione tra abbondanti nevicate e successiva tormenta, ha creato enormi depositi di neve “ventata” sui pendii ripidi che sovrastano la provinciale. L’instabilità del fronte ha poi causato il distacco spontaneo della massa bianca.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Perugia, proprio il 19 marzo, ha disposto con un’ordinanza l’interruzione temporanea al traffico in entrambe le direzioni di marcia lungo la Sp 477 di Castelluccio (3° tratto dal Km 0+000 al Km 5+230) per possibili inneschi valanghivi. Il provvedimento è tuttora in vigore e resterà attivo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.