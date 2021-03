Vaccino a domicilio, in Umbria prima dose a 3436 ultraottantenni - Tuttoggi

Vaccino a domicilio, Coletto: "Conclusa la prima fase di vaccinazione per questa fascia della popolazione". Il grazie ai medici di medicina generale

Vaccino contro il Covid-19 a domicilio a 3.436 umbri. Sono infatti tanti gli ultraottantenni fragili che hanno ricevuto la prima dose di vaccino nella propria abitazione dai medici di medicina generale (720 quelli “arruolati”).

A renderlo noto l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto.

“E’ stata conclusa la prima fase di vaccinazione per questa fascia della popolazione e con le dosi disponibili sono stati vaccinati con la prima dose, 1778 nell’Usl Umbria 1 e 1648 nell’Usl Umbria 2” ha detto l’assessore Coletto. “Si tratta di soggetti che hanno superato gli 80 anni e che per problematiche di salute non potevano raggiungere i punti vaccinali”.

Vaccini a domicilio, il grazie ai medici di medicina generale

“Questo risultato, che ci permette di proteggere i cittadini fragili che hanno superato gli 80 anni – ha sottolineato Coletto – è stato raggiunto grazie all’accordo con i medici di medicina generale, che vogliamo ancora una volta ringraziare, per l’impegno e la grande professionalità che stanno dimostrando in questi mesi difficili in cui il loro ruolo di cura diventa ancora più prezioso”.