Vaccini, riaprono sei distretti sanitari dell'Usl2 - Tuttoggi

Vaccini anti Covid, riaprono i sei punti vaccinali di Terni, Narni, Amelia, Orvieto, Foligno, Spoleto e Valnerina

Dopo la pausa festiva e la chiusura di alcuni centri vaccinali, anche a causa delle poche richieste degli assistiti, dalla prossima settimana i Punti Vaccinali anti Covid dei sei distretti sanitari dell’Azienda Usl Umbria 2 (Terni, Narni-Amelia, Orvieto per la provincia di Terni, Foligno, Spoleto, Valnerina per quella di Perugia) torneranno ad essere operativi ed andranno ad ampliare l’offerta garantita dalla rete degli ambulatori medici e delle farmacie impegnate nella somministrazione delle dosi (medici di medicina generale e farmacie aderenti alla campagna regionale, elenco consultabile nel portale regionale).

Come prenotare i vaccini

Dalla prossima settimana verranno quindi riaperte le agende e sarà possibile prenotare l’appuntamento, oltre che nelle farmacie e negli studi dei medici curanti, anche in tutti i PVT, Punti Vaccinali Territoriali della Usl Umbria 2, con ampia facoltà di scelta di orario, tramite il portale regionale: https://vaccinocovid.regione.umbria.it/





Nel ribadire l’importanza della vaccinazione, che risulta essere lo strumento di protezione più efficace, sicuro ed utile ad evitare forme gravi della malattia, si invita la popolazione, in particolare le fasce più esposte e deboli, a prenotare l’appuntamento per ricevere la dose contro il Covid.