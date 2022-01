Vaccine day 12-17 anni a Narni | Aperte prenotazioni - Tuttoggi

Vaccine day a Narni per la fascia di età 12-17 anni, il sindaco sceglie il 16 gennaio. Si può prenotare il vaccino tramite il portale della Regione

Vaccini 12-17 anni – Domenica 16 gennaio presso il punto vaccinale di Narni (palestra Istituto Geometri) sarà effettuata una giornata, sia mattina che pomeriggio, dedicata alla vaccinazione della fascia di età 12 – 17 anni. La prenotazione è aperta nel portale della regione Umbria fino ad esaurimento disponibilità. La comunicazione è arrivata direttamente dal sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, che nei giorni scorsi si era schierato coi ‘sindaci ribelli’ sulla questione rientro a scuola.

No allo sport al chiuso

Il sindaco aveva infatti emanato un’ordinanza per posticipare il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie che è slittato a lunedì 17 gennaio. Nel testo dell’ordinanza il sindaco ha specificato anche che sono sospei i servizi socio educativi per la prima infanzia, pubblici e privati e, per evitare ogni rischio di contagio, anche “lo svolgimento di attività sportiva di gruppo in spazi chiusi, nonché l’utilizzo di spogliatoi per qualsiasi attività sportiva di gruppo“.

Tavolo permanente

Secondo quanto contenuto nell’ordinanza del sindaco De Rebotti resta la possibilità di svolgere in presenza attività laboratoriali e di orientamento nelle scuole secondarie, secondo le disposizioni vigenti; le attività scolastiche con disabilità e con bisogni educativi speciali. Viene disposta anche l’istituzione di un tavolo di coordinamento permanente, costituito dal Comune di Narni, dalle quattro direzioni scolastiche e dalla Usl Umbria 2, “al fine di monitorare quotidianamente l’evoluzione dei casi positivi tra popolazione studentesca, a supporto dell’attività di tracciamento gestita dall’autorità sanitaria, onde permettere alla scadenza dell’ordinanza, una ripresa in condizioni di sicurezza“.