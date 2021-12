Vaccinazione in Farmacia, oltre 2000 prenotazioni di vaccino anti Covid-19 a Foligno - Tuttoggi

In sette presìdi territoriali con la croce verde a Foligno sinora effettuate 382 vaccinazioni. Punti strategici per i cittadini grazie alla loro capillarità

Le farmacie punti vaccinali anti Covid-19 situate all’interno del comune di Foligno, si confermano presidi strategici nel contrasto alla pandemia.

E specialmente in questa fase, nella quale il comprensorio folignate risulta particolarmente colpito dai contagi, sono pronte a mettersi ulteriormente a disposizione per andare incontro alle esigenze dei cittadini, garantendo in maniera gratuita la vaccinazione alle fasce di età over 18 (esclusi i soggetti fragili).

Sinora sono 2091 le prenotazioni effettuate dagli utenti e 382 le somministrazioni effettuate nelle sette farmacie del comune di Foligno che hanno aderito alla campagna vaccinale (elenco disponibile al sito web umbria.federfarma.it alla sezione Servizi al Cittadino), ergendosi quindi a punti strategici per cercare di frenare la proliferazione del virus. E questi numeri potrebbero crescere ulteriormente.

Fare rete tra le varie componenti sanitarie, soprattutto in questa fase nella quale la somministrazione di terze dosi ha fatto registrare un aumento corposo, è più che mai doveroso ed anche per questo le farmacie, grazie alla distribuzione capillare sul territorio, possono ergersi ad autentici centri di riferimento per attenuare l’impeto del Covid-19.