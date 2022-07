Vacanze sicure, primi incontri con i cittadini a Bevagna - Tuttoggi

I funzionari dei Commissariati di Foligno e Città di Castello hanno presentato e consegnato ai cittadini il vademecum “Vacanze Sicure”.

La campagna di prevenzione contro i furti in abitazione e le truffe agli anziani, promossa dalla Questura di Perugia, ha fatto tappa venerdì a Bevagna e a Città di Castello.

I funzionari dei Commissariati di Foligno e Città di Castello hanno presentato e consegnato ai cittadini il vademecum “Vacanze Sicure”, realizzato dalla Questura di Perugia in vista dell’esodo per le vacanze estive, in cui vengono forniti alcuni utili consigli ai cittadini da osservare per non rimanere vittime di spiacevoli episodi.