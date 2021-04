Va ad asparagi e viene colta da malore: muore donna - Tuttoggi

Non c'è stato nulla da fare per una donna colpita da malore a Migiana (Corciano), nei pressi del castello di Pieve del Vescovo

Si era recata in campagna a raccogliere asparagi ma è stata colpa da malore. Non c’è stato nulla da fare per una donna colpita da malore a Migiana (Corciano), nei pressi del castello di Pieve del Vescovo.

Sul posto per soccorrere la donna sono intervenute due squadre del SASU di Perugia, composte da tecnici, operatori e sanitari. Giunti sul posto insieme al personale del 118, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.