Uso di fitosanitari, il dubbio sui controlli

La I Commissione consiliare comunale ha discusso la proposta presentata dal consigliere del Gruppo Misto De Vincenzi per l’adozione del regolamento sull’uso dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra agricole. Gli uffici hanno apportato alcune modifiche al testo originario e, insieme a quelle suggerite dagli esperti già ascoltati in commissione, saranno integrate dal proponente in un unico testo che sarà nuovamente sottoposto all’esame dei commissari, contestualmente all’audizione dell’Istituto Internazionale dei Medici dell’Ambiente, richiesta dalla capogruppo M5S Rosetti e accettata dal proponente stesso, dell’Arpa e della Asl.

Quest’ultima, in particolare, ha già inviato alla commissione un parere favorevole sul regolamento, ma dovrà essere nuovamente, a seguito delle modifiche apportate al testo. E’ stato evidenziato, peraltro, che per il regolamento sui fitofarmaci si pone lo stesso problema che si è presentato sul nuovo testo del regolamento d’igiene urbana già in discussione nella medesima commissione, relativamente all’individuazione del soggetto accertatore delle violazioni. Secondo gli uffici e i consiglieri comunali, infatti, deve essere, in via prioritaria, la Asl in quanto ha le competenze tecniche che la Polizia municipale non ha.

