Usl Umbria 1, visita di Braganti alla Rsa di Città della Pieve - Tuttoggi

Per il dg "era doveroso ringraziare il personale per l'impegno e la professionalità"

Ha garantito, anche nella fase di emergenza della diffusione del Covid, una tempestiva presa in carico di pazienti non residenti nel territorio del Distretto del Trasimeno, al fine di supportare anche le altre strutture intermedie aziendali. È la Rsa di Città della Pieve che nei giorni scorsi ha ricevuto – dopo la Dai – la visita del direttore generale dell’Usl Umbria 1, Massimo Braganti, accompagnato dal direttore del Distretto del Trasimeno, Emilio Paolo Abbritti. Ad accoglierlo la responsabile della struttura, Caterina Magliocchetti.

“Il supporto fornito dalla Rsa di Città della Pieve, nella gestione di alcune tipologie di malati, è stato fondamentale in un momento particolare come quello legato alla Pandemia. Ritengo che fosse doveroso ringraziare il personale per l’impegno e la professionalità che hanno messo e mettono in campo ogni giorno”, ha commentato Massimo Braganti.