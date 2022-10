Usl Umbria 1, il centro Dai di Città della Pieve raddoppia i posti letto - Tuttoggi

“Ho ritenuto importante visitare i nuovi spazi realizzati per ampliare l’attività del Dai, centro che ogni anno ospita pazienti provenienti non solo da tutta la regione ma anche da ogni parte d’Italia, e per ringraziare il personale che ci lavora. Per noi questa è una struttura importantissima visto il trend crescente di domande di cura ai servizi Dca della Usl Umbria 1”, ha commentato Massimo Braganti.

“Grazie a questo ampliamento – ha spiegato anche Laura Dalla Ragione – siamo riusciti a portare i posti residenziali da 9 a 18 mentre restano 5 quelli dedicati al semiresidenziale. Da lunedì 17 ottobre, inoltre, ripartirà il servizio in ‘One Day treatment’, dedicato a coloro che non possono soggiornare stabilmente con noi. E’ riservato a 15 persone che per 15 lunedì, dalle ore 10 alle 18, fanno tutte le nostre attività come la camminata, la preparazione del pasto e prendono parte ai gruppi di lavoro”.

Nel 2021 il centro Dai ed obesità di Città della Pieve ha ospitato 80 pazienti in residenziale e 60 in semiresidenziale.