Usl Umbria 1, commissario Pasqui incontra i sindaci dell'Altotevere - Tuttoggi

Il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Silvio Pasqui, insieme al direttore amministrativo Doriana Sarnari e al direttore sanitario Teresa Tedesco, ha incontrato i sindaci dell’Altotevere e gli operatori sanitari dell’ospedale di Città di Castello e del distretto valtiberino per un confronto sulle linee programmatiche del mandato e sugli obiettivi da raggiungere al fine di garantire la qualità della struttura.

Al centro dell’incontro ci sono state le grandi novità per il territorio e le partite ancora aperte, a partire dalla riconversione in Casa della Salute del vecchio ospedale di Città di Castello. Un’opera che richiede un finanziamento ingente e per la quale sta collaborando anche il Comune grazie al lascito Mariani, destinato, appunto, ai servizi sanitari del territorio.



“Stiamo lavorando – ha spiegato il commissario Pasqui – per continuare a garantire un alto livello di servizi. In particolare ci stiamo concentrando sulle liste di attesa, per le quali abbiamo già trovato soluzioni, sia allungando l’orario di alcune prestazioni, come ad esempio la risonanza magnetica, che aprendo collaborazioni con gli altri territori. Per la risonanza, comunque, al momento c’è un solo macchinario funzionante ma l’acquisto di una nuova macchina è già stato previsto. Siamo inoltre in attesa della nuova gara per poter dotare l’ospedale di Città di Castello di un nuovo mammografo con tomosintesi. Sono pronti anche i finanziamenti per rifare l’asfalto della viabilità interna dell’ospedale e i lavori potranno partire a breve”.

Per quanto concerne, invece, le prospettive future, l’intento del commissario straordinario Pasqui e della direzione della Usl Umbria 1 è quello di implementare l’endoscopia, per aumentare ancora di più il livello di attrattività degli ospedali di Città di Castello e Umbertide e di lavorare per migliorare ancora di più la Prosperius, centro di eccellenza per la riabilitazione. C’è anche il progetto, inoltre, di migliorare le collaborazioni con i territori vicini per offrire più servizi e un’assistenza migliore ai cittadini.

Dal canto loro i sindaci si sono dimostrati soddisfatti per l’incontro con il commissario straordinario Pasqui. Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta ha voluto porre l’accento sulla necessità di accelerare le procedure per migliorare il distretto sanitario, che versa in pessime condizioni, e per sbloccare le procedure per l’apertura della Casa della Salute del vecchio ospedale.

Al termine dell’incontro con i sindaci il commissario, il direttore sanitario e il direttore amministrativo, introdotti dalla direttrice del distretto Daniela Felicioni, hanno incontrato le associazioni del territorio, gli operatori dell’ospedale di Città di Castello e del distretto Altotevere.