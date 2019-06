Usl Umbria 1, a Città di Castello un punto d’ascolto gratuito per i giovani

Dopo il successo riscontrato nel distretto del Trasimeno e in quello di Perugia, anche a Città di Castello è nato un punto d’ascolto dedicato ai giovani.

Non si tratta di un consultorio o di un servizio sociale ma semplicemente di un luogo dove i ragazzi tra i 14 e i 24 anni possono recarsi per potersi confrontare con uno psicologo, per trovare qualcuno disposto ad ascoltarli e in grado di fornire risposte alle loro domande. Il servizio, completamente gratuito, è attivo il martedì dalle ore 15 alle ore 18,30.

“Lo scopo del progetto – spiega Daniela Felicioni, responsabile del distretto Alto Tevere della Usl Umbria 1 – è quello di ampliare la rete di professionisti competenti in grado di intercettare i bisogni emergenti dei giovani. Il punto d’ascolto è un luogo a cui i ragazzi possono accedere liberamente, senza appuntamento, che ci è utile per promuovere strategie di benessere”.

Il punto d’ascolto ha visto come protagonisti i ragazzi anche nella fase di progettazione. Sono stati proprio loro a suggerire la scelta della sede e degli orari, in più hanno collaborato attivamente a pubblicizzare il servizio attraverso la distribuzione dei volantini informativi durante l’evento “Shake Dance Festival” (foto), tenutosi sabato 15 giugno a Città di Castello nei giardini di Via Diaz, cui hanno partecipato tantissimi giovani.

“Gli incontri si svolgono in un’ottica di promozione della salute, di ascolto, sostegno e orientamento – sottolinea Caterina Magliocchetti, coordinatrice del progetto per il Distretto Alto Tevere – e vuole essere un punto di raccordo tra la comunità ed i servizi”. “Il punto di ascolto – conclude Alice Bertuzzi, psicologa e psicoterapeuta che conduce i colloqui con i ragazzi – ha lo scopo di promuovere l’autodeterminazione degli adolescenti e dei giovani adulti rendendoli anche protagonisti attivi del progetto”.

