Uomo perde la vita per ustioni - Tuttoggi

Nella mattina di oggi è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Terni il 77enne della provincia di Terni che era stato ricoverato nella prima serata dell’11 maggio con gravissime ustioni su tutto il corpo.

Per la gravità delle condizioni cliniche non è stato possibile trasportare il paziente neppure in centri specializzati per le grandi ustioni.

I fatti

L’uomo era stato vittima di una violenta fiammata scaturita da un incendio di una costerna di gasolio nei pressi di Melezzole. I primi ad arrivare sul posto erano stati i Vigili del Fuoco di Terni e Amelia e un equipaggio del 118. Capita la gravità delle condizioni del paziente, l’uomo era stato subito trasferito all’ospedale di Terni in codice rosso.