Uomo investito da un auto, muore sul colpo - Tuttoggi

A nulla sono serviti i soccorsi, prestati immediatamente da chi si trovava nei pressi dell'accaduto, poi dal 118

Un uomo è stato investito da un’auto nella tarda mattinata di oggi – 12 setembre – all’altezza dell’incrocio di San Venanzo, frazione di Spoleto.

La persona anziana stava probabilmente attraversando la strada provinciale quando è sopraggiunta l’auto che non è riuscita a evitare l’impatto.

La vittima è stata prontamente soccorsa dalle persone che in quel momento si trovavano nei pressi dell’accaduto, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare come ha successivamente constatato il personale sanitario del 118.

L’uomo alla guida è invece uscito illeso dall’impatto, anche se provato dall’accaduto.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e definire la dinamica dell’incidente.