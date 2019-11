Unto Assisi 2019, si commemora Federico Falchetti: premiati alunni, scuole e aziende

share

Far conoscere ad assisani e turisti prodotti alimentari di primissima qualità, scoprire i luoghi ove questi prodotti vengono realizzati, cercare di fare squadra tra chi produce e chi vende. Questo lo scopo con cui è nato e con cui ancora oggi si ripete Unto Assisi, la manifestazione dedicata all’olio extra vergine e ai prodotti agro-alimentari del territorio dell’assisano, al contesto paesaggistico in cui si inseriscono e al valore culturale che essi aggiungono a ciò che e già stato dichiarato Patrimonio Mondiale Unesco.

Una manifestazione – che vede il suo programma svolgersi fino al 4 novembre nel centro storico di Assisi e nei weekend fino al 24 nelle frazioni nei castelli del territorio – che vede, a fianco di degustazioni, convegni, seminari e passeggiate, anche una grande mostra mercato e le degustazioni dell’olio extra vergine d’oliva dop Umbria e del fior fiore dell’eno-gastronomia regionale (vino, legumi e prodotti orticoli), oltre alle visite ai frantoi e ai luoghi di produzione agricola.

Come da tradizione da sette anni a questa parte, torna anche il premio “Federico Falchetti”, che nasce con l’obiettivo di onorare la memoria del giovane assisano, già responsabile dell’ufficio comprensoriale della Coldiretti di Perugia zona di Assisi, e sensibilizzare i giovani al rispetto e alla cura dell’ambiente, al vivere all’aria aperta, alla condivisione dei valori prossimi al mondo “naturale”.

In una Sala della Conciliazione piena di persone, sono stati assegnati i riconoscimenti alla memoria: per le scuole, sezione racconti, i premi sono andati a Matilde Malfetta, Benedetta Ridolfi e Giovanni Brufani e Francesco Pio Vecchio, tutti alunni della scuola Frate Francesco; per quanto riguarda i disegni, i riconoscimenti sono andati alla classe I B del Convitto Nazionale e a Mattia Migliosi e Alberto Becherini, entrambi studenti della scuola Frate Francesco; sezione foto video, i migliori elaborati sono risultati quelli delle classi II e III A dell’Assisi International School, di Cristian Pintiuta e Nora Boussari della scuola Frate Francesco. La società agricola Panzo ha vinto invece il riconoscimento dedicato alle aziende contraddistintesi, nel settore agricolo, per l’importante testimonianza di impegno e innovazione per la valorizzazione del prodotto e del territorio.

A Unto nel centro storico, in programma gli appuntamenti per scoprire, grazie alle passeggiate e alle visite guidate, gli oliveti che circondano il “Terzo Paradiso”, l’Assisi Romana, i luoghi della giovinezza di Francesco e Chiara, l’Assisi Sotterranea. Protagonista anche l’Ente Calendimaggio, con un doppio appuntamento, oggi pomeriggio (1 novembre), alle 17.15 sul sagrato dell’Abbazia di San Pietro, una sfilata in costume della Parte de Sotto (durante la quale saranno offerti pane e olio). Il ritrovo è a Piazza San Pietro, per poi passare lungo la Piaggia, in via Frate Elia, a San Francesco (piazza e via), via Fortini, via Giotto e Crocicchio. Qui ci sarà un convivio con porchetta e vino, in collaborazione con il Comitato San Pietro. Domenica 3 novembre, alle 17.15 sul sagrato della Cattedrale di San Rufino, spettacolo medioevale a cura dell’Ente Calendimaggio con la Parte de Sopra che presenta: ”L’Historia scritta di Isidoro e Giuditta”. Uno spettacolo d’arte, di passione e odio dove la poesia della lotta si fonda alla speranza d’amore eterno. A seguire conviviale con bruschetta, carne e vino.

Per quanto riguarda le frazioni, in programma conferenze, passeggiate e degustazioni; il 9-10 novembre è la volta di Santa Maria degli Angeli, Tordibetto e Palazzo (rispettivamente con La storia di Santa Maria degli Angeli condita con l’Olio di Pianura e “Un tuffo nel passato, Trekking tra Olio e Castelli”), mentre il 16 e 17 novembre tocca a Torchiagina, Petrignano Capodacqua e Rivotorto (con: passeggiata lungo il Fiume Chiascio, ) “OLIO: la nuova e prodigiosa maniera di colorire” e “Nei luoghi francescani e nelle aziende del territorio”). Gran finale a Castelnuovo e Tordandrea, rispettivamente con I Castelli di Pianura e le sue Campagne e un evento speciale, brunch e musica in un luogo speciale di Assisi, la villa Sant’Angelo in Panzo a cura di Associazione Strade dell’Olio Dop Umbria e in collaborazione con il Coordinamento delle Strade dei Vini e dell’Olio dell’Umbria.

share

Stampa