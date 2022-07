Uno status Facebook val bene una 'crisi': ad Assisi nella maggioranza è 'C'eravamo tanto amati'? - Tuttoggi

Proietti sostiene Draghi, Leggio (me)no

Ad accendere la nuova polemica è infatti il sostegno di Stefania Proietti a Mario Draghi con tanto di firma sulla lettera scritta da undici sindaci di grandi città successivamente sottoscritta anche dalla prima cittadina: “Noi sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo”, si legge nella lettera.

Una mobilitazione che non sembra piacere Fabrizio Leggio, per quanto il nome del sindaco non venga mai citati. “Ma io mi domando e dico – scrive l’assessore al turismo domenica sera su Facebook – se il momento è così difficile, se il Paese è sull’orlo del baratro, se senza il governo in carica siamo inevitabilmente preda del gatto, ma allora perché il Migliore dei Migliori si dimette pur avendo ottenuto la fiducia. Chi è l’irresponsabile?“.

Lo status Facebook della discordia

Sembrano dunque lontani i tempi in cui Conte, Proietti e Leggio erano ‘Tutti insieme appassionatamente’ per la campagna elettorale del 2021 – oggi sembra più C’eravamo tanto amati… – anche se lo status Facebook dal profilo personale non passa inosservato, anche considerato che Leggio non è nuovo a sfoghi ‘politici’ via social. E così la Lega va all’attacco: “Il Movimento 5 stelle sfiducia così la Proietti e si butta fuori dalla maggioranza da solo”, dicono (forse esagerando) i consiglieri Jacopo Pastorelli e Francesco Mignani. Ma, dopo mesi di silenzio su tutto quello che riguarda l’azione amministrativa, si fa viva anche Fratelli d’Italia, che “non condivide e prende le distanze dalle dichiarazione espresse dal sindaco, peraltro delegittimata dal suo stesso assessore al turismo” e ricorda alla prima cittadina che “dovrebbe rappresentare anche quei cittadini che vogliono legittimamente tornare al voto”.