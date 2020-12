Università Terni, uno sguardo ambizioso al futuro | Nuovi corsi di laurea in arrivo a Pentima - Tuttoggi

Presentati i corsi di laurea triennale in Optometria e Ottica e la laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali e Processi Sostenibili

La città di Terni si accinge a divenire un centro propulsore di corsi di laurea innovativi. Il 30 dicembre, nel corso di una videoconferenza, alla quale hanno preso parte anche il professor Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore dell’Università di Perugia, e Leonardo Latini, sindaco di Terni, sono stati presentati i corsi di laurea che caratterizzeranno l’offerta formativa del Polo Scientifico Didattico di Terni.

Due nuovi corsi

A seguito degli incontri dei mesi scorsi, e in considerazione delle tante proposte avanzate, come sottolineato dal Professor Oliviero, è giunta a compimento la progettazione di due corsi che prevedono la collaborazione tra diversi dipartimenti: Ingegneria, Ingegneria Civile e Ambientale, Fisica e Geologia, Medicina e Chirurgia. Le novità in campo riguarderebbero l’inserimento di una laurea triennale in Optometria e Ottica, in italiano e in inglese, poiché il corso è internazionale, e la laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali e Processi Sostenibili. “Questi corsi di laurea – afferma Oliviero – sono frutto di un’indagine di mercato e mirano a dare risposte occupazionali”.

Pentima, una sfida importante

Il Sindaco di Terni, Latini, ha riferito di essere in contatto con la Regione per riqualificare la sede di Pentima, che dovrà appoggiare queste importanti innovazioni. Soddisfatto, il primo cittadino, commenta così l’iter che ha portato alla riorganizzazione dell’offerta formativa: “Oggi prendo consapevolezza di quello che è stato un lungo lavoro per un’offerta formativa qualificante e qualificata, fortemente connessa al territorio ternano”. Da questi corsi, infatti, potranno nascere “nuovi professionisti che porteranno in giro per il mondo il nome di Terni”, e questo sarebbe motivo di grande orgoglio per tutta la comunità cittadina.

Il parere di Confindustria

Anche il Presidente di Confindustria, Antonio Alunni, ha inteso sottolineare la strategicità della localizzazione dell’Università presso Pentima, nei pressi del centro industriale più grande di tutto il centro Italia. Proprio per questo, sottolinea Alunni, se è vero che l’Università sta dando prova di aver compiuto i passi giusti, è altrettanto vero che, a questo punto, sono necessarie le infrastrutture “che consentano a docenti e studenti di portare avanti questa missione”. “ L’auspicio – insiste il Presidente di Confindustria – è che Terni e l’Umbria diventino un luogo ideale per fare formazione di altissimo livello”.

Il tono rassicurante di Brancorsini

Le sollecitazioni del Presidente Alunni sono state accolte da Stefano Brancorsini, Delegato del Magnifico Rettore per il Polo Didattico Scientifico di Terni. Nel corso della conferenza, difatti, il professor Brancorsini ha ribadito il ruolo fondamentale che gioca Pentima per il polo universitario di Terni, e ha garantito che si sta già studiando al miglioramento dei collegamenti tra Pentima e il centro della città. “La preparazione dei due corsi di laurea – confessa,inoltre, Stefano Brancorsini – è stata molto impegnativa perché sono di importanza strategica a livello nazionale”. Corsi atti a soddisfare le esigenze del territorio, e che, addirittura, secondo il Delegato del Rettore alla Didattica, Carla Emiliani, “dovranno proiettarsi all’estero”: un progetto arduo, questo, per la realizzazione del quale l’ultima parola spetta all’amore verso la conoscenza e all’impegno delle istituzioni.

di Marco Menta