Università Svelate 2026: le iniziative di UniPg per la Giornata Nazionale delle Università del 20 Marzo  - Tuttoggi.info

L’Università degli Studi di Perugia aderisce a “Università Svelate 2026”, l’iniziativa realizzata sotto il patrocinio della CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e del MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, indetta in occasione della Giornata Nazionale delle Università, il 20 marzo.

Per l’occasione, l’Ateneo perugino ha strutturato un percorso multidisciplinare che spazia dall’intelligenza artificiale alla sicurezza sismica, dalla medicina d’avanguardia all’esplorazione spaziale. Si tratta di un evento, giunto al suo terzo appuntamento, con il quale gli Atenei italiani si aprono al territorio per raccontare, con un linguaggio accessibile e iniziative dedicate, il valore della conoscenza e della ricerca come patrimonio condiviso al servizio della collettività.

L’iniziativa è ospitata presso il Polo di Ingegneria, in via Goffredo Duranti 93, a Perugia.

Il programma, pensato per “svelare” il lavoro quotidiano che anima i laboratori e i gruppi di ricerca dell’Ateneo, proporrà visite guidate a partire dalle ore 15 e fino alle 17,30, con turnazioni ogni 30 minuti, volte a permettere al pubblico di entrare nei luoghi della sperimentazione e di conoscere da vicino strumenti, metodologie e applicazioni della ricerca.

Nel percorso di visita gli ospiti saranno condotti a visitare la Galleria del Vento, un’infrastruttura di ricerca quotidianamente utilizzata da note marche di auto e moto per testare gli aspetti aerodinamici dei propri prodotti; quindi presso il modernissimo “Laboratorio di prove strutturali e ingegneria sismica”, recentemente inaugurato e dedicato alle tecnologie per la sicurezza delle costruzioni, con particolare riguardo al rischio sismico.

Una serie di corner tematici, collocati all’ingresso del Dipartimento, consentiranno ai visitatori di assistere a dimostrazioni di navigazione autonoma di sistemi robotici mobili e di autonomia intelligente sviluppate dall’ISARLab – Intelligent Systems, Automation and Robotics Laboratory, fino a giungere alle sperimentazioni che mettono in relazione scienze della vita, tecnologia e salute, creando inediti ponti, ad esempio, fra la chimica e lo spazio.

Sarà inoltre dato rilievo alle attività di dottorato con la presentazione di progetti in corso, tra cui alcune dimostrazioni dedicate al digital imaging e all’impiego dell’intelligenza artificiale nell’analisi e nel riconoscimento delle emozioni. È previsto, inoltre, un angolo dedicato al tema “Il valore dell’acqua: infrastrutture, cambiamento climatico ed equità nella sfida globale dell’acqua”, grazie a un taglio interdisciplinare che intreccia dimensione tecnologica, sostenibilità ambientale e ricadute sociali.

A conclusione del pomeriggio, alle ore 17, si terrà una tavola rotonda sul tema “IA, innovazione tecnologica e formazione dei giuristi di domani e di oggi”, un momento di confronto pensato per far dialogare competenze scientifiche e giuridiche sulle trasformazioni già in atto nei settori della formazione, delle professioni e delle istituzioni.

Partecipando a “Università Svelate 2026”, un’iniziativa che coinvolge tutti i principali atenei del Paese, l’Università degli Studi di Perugia dimostra ancora una volta la propria vocazione di ateneo pubblico al servizio del territorio: una comunità di studio e di ricerca che crede nell’importanza del public engagement e della divulgazione dei risultati della ricerca nei diversi ambiti disciplinari, confermandosi istituzione al servizio del bene comune e della crescita culturale del Paese.