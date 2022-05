Università per Stranieri a ritmo di Jazz: firmato l’accordo con Uj

L’attività di formazione e ricerca dell’Ateneo, finalizzata alla promozione della lingua e civiltà italiana, nonché delle eccellenze artistico culturali del territorio, individua un forte moltiplicatore promozionale nella manifestazione musicale che la Fondazione Umbria Jazz ogni anno organizza, insieme alla costellazione di eventi artistici e formativi che ne compongono il cartellone, in Umbria e all’estero.

L’ “assoluto prestigio e interesse nazionale” di Umbria Jazz, ha spiegato il rettore De Cesaris, offrirà alla Stranieri l’opportunità di organizzare iniziative formative includenti moduli di approfondimento artistico-musicale, offerte di spettacolo e scontistiche per l’accesso degli studenti ai concerti.

Il raduno degli ex studenti durante Umbria Jazz

Sarà banco di prova di tale progetto già la prossima edizione della manifestazione jazzistica. Poiché, ha annunciato il rettore De Cesaris, si è volutamente organizzato il raduno internazionale degli ex studenti dell’Università per Stranieri di Perugia nei giorni 5-7 luglio prossimi, per collegarlo ad Umbria Jazz e consentire così ai nostri ex alunni di partecipare a questa importante e prestigiosa manifestazione musicale con modalità dedicate.

Laurenzi: una collaborazione “naturale”

“Quella tra Umbria Jazz e Università per Stranieri di Perugia – ha detto per il presidente della Fondazione UJ, Gian Luca Laurenzi – è una collaborazione che potrei definire ‘naturale’ tra due delle più importanti realtà culturali cittadine, ma di rilevanza internazionale, le quali hanno contribuito in maniera decisiva alla promozione italiana nel mondo, come dimostrato anche dalla laurea honoris causa conferita dall’Università per Stranieri al presidente onorario di UJ, Renzo Arbore, a New York nel 2006”.