UnitelmaSapienza, laurea magistrale in management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie - Tuttoggi

Specialisti nel management pubblico, con riferimento alle problematiche e alle specificità delle aziende sanitarie e all'innovazione digitale dei servizi della Pubblica Amministrazione

Il percorso in Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie ha come obiettivo quello di formare specialisti nel management pubblico, con particolare riferimento alle problematiche e alle specificità delle aziende sanitarie e all’innovazione digitale dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Alla luce del momento storico che stiamo attraversando, il corso promosso da UnitelmaSapienza si presta ad essere particolarmente interessante. Sempre più infatti si sta puntando sul passaggio al digitale, che è uno dei temi fondamentali anche del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e UnitelmaSapienza garantisce una formazione di alta qualità attraverso strumenti telematici innovativi, che permettono allo studente una assistenza continua.

Gli sbocchi professionali sono molteplici. Il laureato avrà infatti un profilo professionale tale da saper svolgere professioni di alto livello sia nell’area giuridica, sia in quella economica e delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alle aziende sanitarie, grazie ad una preparazione completa acquisita sia sotto il profilo normativo e organizzativo che procedurale e gestionale. Il laureato potrà quindi ricoprire un ruolo di quadro o dirigente nell’ambito di qualsiasi organizzazione pubblica.

I tre curricula di cui è composto questo corso di laurea permetto allo studente di andare a specializzarsi nel settore a cui è più interessato: “Management ed e-government delle aziende pubbliche”, “Management delle aziende sanitarie” e “Management delle autonomie territoriali”.

Informazioni utili: Lo studente che intende iscriversi a questo corso di laurea magistrale deve essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Deve inoltre essere in possesso di specifici requisiti curriculari. Il candidato deve infatti trovarsi in una delle seguenti due condizioni:

essere in possesso di una Laurea nella classe L-16 o nella corrispondente classe attivata ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509

essere in possesso di almeno 40 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari: SPS/04, SPS/07, SPS/09, IUS/01, IUS/07, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/14, IUS/21, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-P/11, SECS-S/01, INF/01.

In Umbria UnitelmaSapienza è presente con un suo Polo. Di seguito i contatti per avere maggiori informazioni su lezioni, esami e convenzioni:

Associazione Culturale Tuttoggi.info, Piazza Achille Sansi – 06049 Spoleto polo.spoleto@unitelmasapienza.it – 0743.225572 – https://www.tuttoggi.net/unitelma-spoleto