Unitelma Sapienza, a Spoleto corsi triennali e magistrali in Economia - Tuttoggi

Tra gli sbocchi professionali, il laureato potrà lavorare come libero professionista nelle piccole e medie imprese e avere ruoli di supporto nell’ambito della direzione aziendale oltre a lavorare come consulente esperto in analisi delle risorse culturali per il turismo e nell’organizzazione, gestione e valutazione di servizi per il turismo.

Il Corso di Laurea magistrale in Economia, Management e Innovazione, della durata di 2 anni, prepara invece lo studente a diventare un professionista capace di usare la tecnologia per cambiare e innovare il contesto del proprio lavoro. Un’elevata specializzazione è garantita dall’articolazione in cinque curricula:

il primo Economia e management aziendale è incentrato sulle materie dell’area disciplinare economico-aziendale integrate da conoscenze statistico matematiche per l’individuazione e l’elaborazione dei dati necessari ai processi decisionali d’azienda, da conoscenze giuridiche relative al diritto delle società ed al diritto del lavoro, nonché da conoscenze di gestione dei rischi finanziari;

il secondo Economia, tecnologia, innovazione ha, invece, come obiettivo quello di formare professionisti del cambiamento e dell'innovazione, destinati a operare e gestire sistemi complessi nei quali i processi tecnologici si intersecano con quelli economici ed organizzativi;

il terzo Economy, Technology, Innovation rappresenta invece una novità del nuovo anno accademico offrendo un corso di laurea magistrale in economia in lingua inglese;

il quarto, "Economia, Finanza e Banca", si propone di formare laureati con specifiche ed ampie competenze per l'analisi dei fenomeni economici, finanziari e creditizi dotando il laureato di solide basi concettuali e rigore metodologico, che gli consentano di comprendere le problematiche del settore bancario e finanziario e proporre soluzioni adeguate in contesti fortemente dinamici;

il quinto, "Economia e Sostenibilità", mira a formare laureati con specifiche ed ampie competenze interdisciplinari connesse alla sostenibilità, che consentano di operare nelle diverse forme di business e/o organizzazioni nazionali ed internazionali che applicano modelli di economia circolare e sviluppo sostenibile.

Sia per le lauree triennali che per quelle magistrali le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza alcuna limitazione temporale. Si possono seguire le lezioni, prenotarsi agli esami, stampare certificati e connettersi con il “mondo Unitelma Sapienza” 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, da qualsiasi computer, tablet e smartphone. Dopo l’atto d’iscrizione tutti gli studenti sono costantemente seguiti da vari tutor, specifici per ogni ambito disciplinare, attraverso forum, chat e mail. Docenti e tutor, attraverso lo strumento dei webinar, sono disponibili a confrontarsi e a seguire gli studenti in forma sincrona anche se a distanza.

Tutti i corsi di laurea ad indirizzo economico dell’Università Telematica Unitelma Sapienza sono strutturati in modo da garantire agli studenti un’ampia flessibilità e la possibilità di conciliare l’attività di studio con impegni lavorativi e familiari.

