Unicoop Etruria dona 38.780 euro alla Croce Rossa di Perugia - Tuttoggi.info

Una donazione di grande valore simbolico e concreto quella effettuata oggi dalla cooperativa Unicoop Etruria a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Perugia. Si tratta di un buono spesa del valore di 38.780 euro, frutto dell’iniziativa “Un dolce per te, uno in buono, uno in dono” promossa da Coop durante il mese di dicembre 2022.

L’iniziativa prevedeva che per ogni panettone o pandoro a marchio Coop acquistato dai soci di Unicoop Etruria, la cooperativa ne destinasse uno, o il valore equivalente in buoni spesa, ad associazioni ed enti del territorio impegnati nel sostegno a persone in difficoltà. Un gesto di solidarietà che ha permesso di raccogliere una somma importante, che andrà a supportare concretamente l’attività della Croce Rossa di Perugia.

Alla cerimonia di consegna del buono spesa gigante erano presenti il Vice Sindaco di Perugia Marco Pierini, il Presidente del Comitato di Perugia della Croce Rossa Italiana Antonio Piro, il Presidente del Comitato Regionale Umbria Croce Rossa Italiana Mirco Pallotti e la Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Etruria Simonetta Radi.

“Questa iniziativa dimostra il valore di una comunità che sa tenere insieme cooperazione, volontariato e responsabilità sociale”, ha commentato il Vice Sindaco Pierini. “È in questa alleanza tra soggetti diversi che si rafforza la coesione del territorio e si rende più vicina la risposta ai bisogni delle persone”.

Parole di apprezzamento anche da parte di Mirco Pallotti, Presidente del Comitato Regionale Umbria della Croce Rossa Italiana: “Uno straordinario esempio di come l’unione tra soggetti, seppure di natura diversa, possa essere uno strumento fondamentale per cercare di ridurre le situazioni di povertà”.

Il Presidente Piro ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa ringraziando la Coop Etruria per questa progetto di solidarietà estesa e concreta. Ha spiegato che l’inizia è a carattere regionale e coinvolgerà 19 comitati di croce rossa che avranno modo di aiutare tante famiglie sul tutto il territorio regionale. “Il Comitato di Perugia è il soggetto capofila con compiti amministrativi e di rendicontazione ma la distribuzione sarà capillare su tutto il territorio e raggiungerà tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto vero” ha ricordato Piro.