Un’altra auto in fiamme in zona Fontivegge

Ancora un’auto in fiamme a Perugia, nella zona di Fontivegge. Il fuoco questa volta ha coinvolto un potente suv, fermo proprio davanti le scale che portano all’ex sala Bingo, in via Campo di Marte.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco prima che, dal cofano, arrivassero all’abitacolo.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, per gli accertamenti del caso, visti i numerosi casi di incendi di auto, soprattutto nella zona, alcuni dei quali quasi sicuramente di origine dolosa, con l’ipotesi di uno o più piromani in azione. Si sta accertando se anche l’incendio del suv avvenuto oggi possa essere collegato agli altri episodi.

