Una giornata a Foligno dedicata all’autismo e ai disturbi del linguaggio - Tuttoggi

L’associazione L’Edera dedica una giornata gratuita all’autismo e ai disturbi del linguaggio nei bambini, sabato 5 settembre,

L’associazione L’Edera dedica una giornata gratuita all’autismo e ai disturbi del linguaggio nei bambini.

Infatti, sabato 5 settembre, dalle 9 alle 12, la sede dell’associazione a Foligno, in via A. Da Sangallo, sarà aperta alle famiglie che vorranno incontrare gli educatori, i logopedisti e gli esperti di comportamento dell’associazione per approfondire le problematiche legate al linguaggio, all’autismo e alle difficoltà comportamentali di ragazzi dall’infanzia all’adolescenza

Per quanto riguarda l’aspetto logopedico, per parlare con i genitori di tutto ciò che riguarda il linguaggio sarà a disposizione la dottoressa Ivana Albano, logopedista dell’associazione ed esperta nel metodo “prompt”. In merito all’aspetto comportamentale e all’autismo, la dottoressa Marta Cardinali, supervisore ABA dell’associazione e analista del comportamento in formazione, sarà presente per rispondere alle famiglie in merito alle problematiche legate all’autismo e alla sfera comportamentale.

La giornata sarà gratuita e avrà lo scopo di offrire alle famiglie un momento di supporto e di incontro con gli esperti del settore, che già da tempo lavorano con l’associazione che si occupa di servizi dedicati a minori normodotati o con disabilità, adulti e famiglie.

L’associazione nel febbraio scorso aveva anche inaugurato un centro A.B.A. dedicato proprio ai bambini e ragazzi autistici.

Per partecipare è necessario prenotarsi ai numeri 347/6303625 o 320/7482346.