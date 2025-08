Una direttrice d’orchestra sul podio per un ensemble tutto maschile per "Nanof, l'altro" - Tuttoggi.info

La 79a Stagione lirica sperimentale si apre con la prima rappresentazione assoluta di Nanof, l’altro, opera in un atto di Antonio Agostini su libretto di Chiara Serani e Antonio Agostini con la collaborazione di Davide Toschi. L’opera è ispirata alla vera storia di Oreste Fernando Nannetti, internato tra gli anni Sessanta e Settanta al Manicomio di Volterra, dove con la fibbia di una cintura incise un enorme e misterioso graffito. Nanof, l’altro sarà in scena al Teatro Caio Melisso di Spoleto venerdì 8 e sabato 9 agosto alle ore 20.30, e domenica 9 agosto alle ore 17.00. (Anteprima: giovedì 7 agosto alle ore 20.30).

Per la prima volta nella storia dello Sperimentale, sale sul podio una direttrice d’orchestra, Mimma Campanale.

Formatasi come pianista, cantante e compositrice, ha costruito un percorso artistico solido e articolato, che l’ha vista vincere concorsi nazionali ed europei e collaborare con nomi come Marco Angius, Salvatore Sciarrino, Arturo Tamayo. La sua presenza alla guida dell’ensemble – interamente composto da uomini – assume un valore significativo, in sintonia con lo spirito di Nanof, l’altro, che racconta la creatività come forma di espressione e libertà.

Così il Direttore artistico Enrico Girardi: «Per la prima volta sul podio del TLS appare una direttrice d’orchestra. Abbiamo scritturato Mimma Campanale perché è musicista autorevole e già molto esperta, nonostante la giovane età, nei linguaggi, negli stili e nelle tecniche di quel “campo minato” che la musica d’oggi, che non segue più una linea dominante ma un’ampia molteplicità di soluzioni». La regia dell’opera è affidata ad Alessio Pizzech, con le scene di Andrea Stanisci, i costumi di Clelia De Angelis e le luci di Eva Bruno. Ensemble Calamani del Teatro Lirico Sperimentale (dal giugno scorso l’Orchestra Filarmonica Umbra “V. Calamani” è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura come orchestra territoriale), Coro e Tecnici del Teatro Lirico Sperimentale, maestro del coro Mauro Presazzi. Nuovo allestimento del Teatro Lirico Sperimentale.

Il cast si compone dei solisti dello Sperimentale Marco Guarini (8 – 9 agosto) / Davide Peroni (7 – 10 agosto) come Nanof, Lorena Cesaretti (7 – 9 agosto) / Chiara Latini (8 – 10 agosto) Lei 1, Emma Alessi Innocenti (8 – 10 agosto) / Francesca Lione (7 – 9 agosto) Lei 2, Sathya Gangale (7 – 9 agosto) / Giuseppe Zema (8 – 10 agosto) Primario, Nicola Di Filippo (7 – 9 agosto) / Paolo Mascari (8 – 10 agosto) Infermiere 1 e Stepan Polishchuk (7 – 9 agosto) / Dario Sogos (8 – 10 agosto) Infermiere 2.

Venerdì 8 agosto alle ore 18.30 al Teatro Caio Melisso si terrà la conferenza di presentazione dell’opera, il Direttore artistico Enrico Girardi dialogherà con Antonio Agostini, Mimma Campanale e Alessio Pizzech, ingresso libero.

La conferenza sarà preceduta alle ore 12.00 dalla presentazione del saggio Dalla legge Basaglia al Trattamento sanitario obbligatorio di Filippo Teglia, Avvocato del Foro di Spoleto, giornalista e docente universitario. Insieme all’autore interverranno Pietro Morichelli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto, e Roberto Calai, Presidente della Camera Penale di Spoleto e del Teatro Lirico Sperimentale. È possibile iscriversi entro giovedì 7 agosto scrivendo a formazione@avvocatispoleto.it.

Biglietti:

I settore (platea e palchi platea) € 25,00*

II settore (palchi) € 20.00*

galleria € 15,00*

ridotto** € 15,00

*esclusi diritti di prevendita

**ridotto: under 30, over 60, gruppi, associazioni ed enti convenzionati

I biglietti sono acquistabili presso la Biglietteria del Teatro Caio Melisso giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 agosto dalle ore 18.00 a inizio spettacolo e domenica 10 agosto dalle ore 15.00 a inizio spettacolo, o sulla piattaforma Ticket Italia (tel. 0743.222889, www.ticketitalia.com).

