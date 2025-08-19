"Un servizio essenziale non può diventare un calvario": l'appello del Partito Socialista di Bevagna - Tuttoggi.info

In questi giorni, numerose segnalazioni ci sono giunte dai cittadini di Bevagna. Segnalazioni che non possiamo, e non dobbiamo, ignorare. L’Ufficio Postale, sopratutto nelle giornate dedicate al pagamento delle pensioni, si trova in una condizione che definire difficile è un eufemismo: aumento dei correntisti dopo la chiusura ingiustificata dell’istituto di credito in piazza F. Silvestri, un solo sportello aperto, personale ridotto.

Il risultato?

File interminabili, ore di attesa, disagi ingiustificabili per i cittadini e per i lavoratori stessi dell’ufficio, costretti ad operare in condizioni al limite della sostenibilità; questa è una condizione che mortifica i cittadini e mette in difficoltà gli stessi dipendenti postali. Non si tratta di una semplice inefficienza: è un problema di civiltà e di rispetto verso una comunità che ha diritto a servizi dignitosi, rapidi ed accessibili. Noi diciamo basta. Basta con l’abbandono dei piccoli centri, basta con l’idea che i disservizi siano un destino inevitabile. I cittadini di Bevagna hanno gli stessi diritti di quelli delle grandi città. E quei diritti vanno garantiti, non predicati.

Per questo, ci rivolgiamo con forza e chiarezza all’Amministrazione Comunale: intervenga, faccia sentire la propria voce, pretenda soluzioni concrete da chi ha la responsabilità del servizio. Non chiediamo miracoli, chiediamo organizzazione e rispetto.

A nome della comunità, esprimiamo gratitudine alla direttrice ed ai dipendenti dell’Ufficio Postale di Bevagna, che nonostante tutto hanno sempre servito con impegno e professionalità. Ma oggi non basta il ringraziamento: serve un impegno immediato, fermo e risolutivo. Garantire sempre almeno due unità attive, considerando che in passato le unità disponibili per i servizi ci risulta fossero tre; in un contesto di aumento del carico lavorativo e dei flussi di persone non si può pensare di mantenere la situazione in queste condizioni.

Bevagna non può più aspettare perché la dignità di una comunità non si può mettere in coda.

LA SEGRETERIA DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI BEVAGNA

Luogo: Sede delle Poste Italiane, Corso Giacomo Matteotti, 10, BEVAGNA, PERUGIA, UMBRIA