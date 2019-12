Un progetto per donare generatori di corrente a Castelluccio di Norcia - Tuttoggi

‘Associazione Per La Vita di Castelluccio di Norcia Onlus’ e ‘UtensileriaOnline’ sostengono insieme il progetto “Elettricità a Castelluccio”, donando dei generatori di corrente laddove manca energia elettrica. E questo sarà proprio grazie ai clienti di UtensileriaOnline, attraverso l’equivalente di una percentuale delle vendite realizzate dall’ecommerce dell’azienda umbertidese durante il periodo delle festività natalizie, dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

Castelluccio di Norcia è uno dei luoghi simbolo del terremoto del 2016 che ha colpito il Centro Italia. A distanza di più di 3 anni dal sisma ancora niente è stato fatto per ricostruire il paese, tutto è fermo. Un borgo storico incantevole nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ridotto ad un cumulo di macerie dalla scossa delle 7:40 del 30 ottobre 2016 di magnitudo 6.5, che ha squarciato con una forza inaudita la terra, portando distruzione e cancellando quasi completamente il paese. Oltre il 90% degli edifici risultano danneggiati in modo gravissimo, le strade non esistono più, case, luoghi pubblici, chiese, agriturismi, ristoranti, solo il 2-3% è utilizzabile, il resto è tutto da ricostruire.



“Quando si è perso la casa, il lavoro e la vicinanza delle persone diventano fondamentali e danno la forza di affrontare una situazione così difficile. – dicono i vertici di UtensileriaOnline – La comunità di Castelluccio prima di tutto ha bisogno di non essere lasciata sola, e noi insieme all’Associazione Per La Vita di Castelluccio Onlus vogliamo dare un aiuto concreto devolvendo dei generatori di corrente agli abitanti che cercano come possono di mandare avanti la propria attività. Si tratta essenzialmente di aziende agricole che avendo degli edifici inagibili non hanno nemmeno luce, acqua, gas. I nostri generatori li aiuteranno nel loro lavoro sopperendo alla mancanza di energia elettrica”.

“Noi siamo con loro, – conclude – i nostri generatori sono un gesto tangibile della nostra solidarietà, sperando che il 2020 porti novità positive in fatto di ricostruzione e rinascita del paese”.