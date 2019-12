Un presepe speciale, che parla di ambiente e speranza | VIDEO - Tuttoggi

Il presepe della Chiesa di Turrita di Montefalco sta facendo parlare di sé. La natività che è stata realizzata dalla parrocchia con la collaborazione del Circolo Anspi S. Maria di Turrita e alcuni volontari partecipa al concorso dei Presepi 2019 organizzato dal Comitato zonale Anspi Assisi che ha assegnato il tema “oggi è nato il Salvatore. E il deserto fiorirà”.

Un presepe molto speciale!!! TuttOggi sur Mardi 24 décembre 2019

Relazione del Presepe

“Deserto e desolazione, inquinamento e rifiuti, scarichi e discariche questo è il risultato di una scellerata e incontrollata Politica del Consumismo. Un bambino, un po’ più grande di quello che sta nella mangiatoia, può salvare il mondo, può prenderlo in mano e portarlo via dai FUMI e dalle cementificazioni per farlo sbocciare in una pianeta verde come quello che DIO ci ha donato. Lui non ha colpa, si è trovato qui, ha ereditato questo, ma può fare tanto. Come possono farlo i tanti giovani che si sono resi conto che devono prendere un’altra strada. Quel bambino si nasconde in ognuno di noi, può sembrare debole ma è forte, coraggioso e soprattutto non è contaminato dai tanti mali del mondo. Se si ha coraggio di ascoltarlo si passa dal grigio al verde, dalla distruzione alla fioritura, dalla sabbia ai prati verdi per arrivare in una Capanna immersa nel verde dove il Salvatore ogni anno ci ricorda che il Dono che ci è stato fatto non va sprecato.

Il presepe si può visitare fino al 6 Gennaio dalle 10 alle 12 – dalle 16 – 17