Nuovo campo basket al Marconi" intitolato a studente scomparso

La Giunta comunale ternana ha approvato il progetto esecutivo.

Un campo da basket 3 vs 3 nell’area comunale di via Rossini 87, in uso all’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Terni: la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo. Il 1 dicembre scorso l’I.C. “G. Marconi” aveva chiesto l’autorizzazione per la realizzazione del campo da basket, a totale carico dell’istituto scolastico, “allo scopo di creare uno spazio ulteriore finalizzato alla crescita motoria dei ragazzi, all’inclusione e alla loro formazione sportiva”.

L’Amministrazione comunale non dovrà sostenere spese; collaborerà alla direzione dei lavori. Una quota del finanziamento sarà donata dai genitori di uno studente della scuola prematuramente scomparso, al quale sarà intitolato il campo.