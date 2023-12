Un logo per celebrare Braccio da Montone, lanciato concorso di idee - Tuttoggi.info

Idea di Rotary Club e Comune in occasione della ricorrenza dei 600 anni dalla morte del condottiero, si può partecipare fino al 31 gennaio

Un omaggio alla figura di Braccio da Montone, in occasione della ricorrenza dei 600 anni dalla sua morte. E’ quanto si propone di fare il concorso di idee – promosso da Rotary Club Fortebraccio di Montone in collaborazione con l’amministrazione comunale – per la realizzazione del logo che sarà utilizzato in tutte le iniziative del 2024, volte a celebrare il grande capitano di ventura.

Un nuovo bando che porterà alla creazione di un simbolo sempre presente nelle attività di informazione, comunicazione e promozione del ciclo di eventi organizzati per il seicentenario. L’intento è quello di consolidare il valore identitario della comunità e promuovere la crescita culturale insieme alla conoscenza storica.

Il logo potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica tipografica, dovrà essere riproducibile e flessibile nelle dimensioni, nonché versatile e leggibile in più forme sui principali supporti di comunicazione sia digitali che cartacei. Il termine per le candidature è fissato al 31 gennaio.

Il concorso è aperto ad artisti, grafici, designer, studentesse e studenti delle Accademie di Belle Arti dell’Umbria, sia in forma individuale che associata. L’adesione è gratuita e ogni partecipante o gruppo può inviare una sola proposta. L’iscrizione è subordinata all’invio dell’apposito modulo di iscrizione, unitamente ai file degli elaborati, alla fotocopia di un documento e un portfolio, tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Montone (comune.montone@postacert.umbria.it).

Il progetto vincitore sarà scelto da una commissione esaminatrice composta da un funzionario del Comune, un esperto storico dell’arte e uno storico del luogo. Al lavoro selezionato spetterà un premio di 600 euro.