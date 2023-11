Un gol dell’ex Gubbio Vazquez dà al Grifo il derby umbro | Pagelle

Primo tempo intenso, con la rete di testa del centravanti, nella ripresa gli ospiti cercano il pari ma sono pericolosi solo nel recupero

Basta un gol dell’ex Gubbio Vazquez in avvio per fare suo il derby umbro e tenere il passo in classifica di Torres e Cesena.

In avvio sono però gli ospiti a far tremare il Curi di fede biancorossa, complici due errori di Adamonis. Che prima rischia il fallo su Udoh e poi lascia incredibilmente il pallone sui piedi dell’attaccante eugubino che però, altrettanto incredibilmente, sbaglia il facile appoggio per il compagno.

Passa un minuto e il Grifo passa, con la bella giocata di Cancellieri sulla fascia sinistra e l’errore della retroguardia del Gubbio, che lascia Vazquez libero di colpire nel cuore dell’area.

Gli ospiti sfiorano il pari al 36′ con l’imbucata per Spina, che si allunga bene la palla e calcia di sinistro, la palla sfiora il palo alla destra di Adamonis.

Il primo tempo finisce senza ulteriori emozioni. Una gara agonisticamente molto viva, con le due squadre che si affrontano a viso aperto, ma anche con tanti errori da una parte e dall’altra.

La ripresa si apre con un fallo su Seghetti a centrocampo e le proteste dei giocatori del Perugia. Al 9′ Seghetti viene contrastato in area e cade a terra. Episodio dubbio, con l’arbitro che però non concede il calcio di rigore.

Dopo una conclusione per parte di Kouan e Di Massimo, è il Gubbio a protestare per il modo in cui Cancellieri toglie la palla nella propria area a Bulevardi, che finisce a terra. Anche in questo caso l’arbitro fa proseguire.

Al 41′ Vettorel respinge una punizione calciata potente da Bartolomei sul vertice sinistro d’attacco dell’area.

Al 4′ Adamonis respinge la punizione di Di Massimo, con il pallone che resta pericolosamente nell’area del Perugia, prima del fallo in attacco fischiato dall’arbitro.

Al 6′ di recupero ci prova Spina di controbalzo, la palla sfiora la traversa.

Il Perugia, con una gara accorta nella ripresa, ottimizza il gol di Vazquez in avvio e fa suo il derby umbro. Contavano i tre punti e i ragazzi di Baldini (espulso dall’arbitro per perdita di tempo e successiva protesta durante un doppio cambio nel finale) li hanno conquistati, pur con qualche affanno di troppo.

Tabellino e pagelle

Perugia – Gubbio 1-0

8′ pt (Vazquez (P)

29′ st espulso l’allenatore del Perugia Baldini

Perugia: Adamonis 5, Mezzoni 6.5, Morichelli 5.5, Vulikic 6, Cancellieri 7, Iannoni 6, Bartolomei 6, Kouan 5.5 (50′ st Acella sv), Santoro 6 (29′ st Lisi 6), Vazquez 7 (29′ st Paz 6), Seghetti 6.5 (16′ st Cudrig 6). All. Baldini 6.

Gubbio: Vettorel 6, Tozzuolo 5.5 (12′ st Casolari 5.5), Portanova 5.5, Signorini 6.5, Morelli 6 (34′ st Frey 6), Bulevardi 6 (34′ st Montevago 5.5), Mercati 5.5 (1′ st Corsinelli 5.5), Mercadante 5 (1′ st Rosaia 6), Spina 7, Di Massimo 6, Udoh 5. All. Braglia 6.

La partita dei Grifoni

Adamonis 5: in avvio compie un intervento goffo su Udoh e poi compie una papera sulla conclusione innocua di Spina che poteva costare cara al Perugia. Ha poche occasioni per riscattarsi, perché gli attaccanti del dubbio tirano poche volte e quasi mai inquadrando la porta. Nel recupero respinge una punizione di Di Massimo con il pallone che resta pericolosamente nell’area.

Mezzoni 6.5: attento in fase di copertura, con un errore solo nel finale in mischia nella propria area.

Morichelli 5.5: va spesso in affanno, ma con le buone e soprattutto con le cattive alla fine riesce a limitare i danni, grazie anche alla scarsa vena degli avversari.

Vulikic 6: senza Angella è lui a guidare la difesa, che rischia poco, ma non è impeccabile.

Cancellieri 7: spesso Baldini gli preferisce il giovanissimo Bozzolan, ma Cancellieri non manca mai di dare il proprio apporto, soprattutto nella spinta. Questa volta scodellando l’assist vincente per Vazquez, ma anche con un paio di palloni interessanti. Prezioso anche in copertura.

Iannoni 6: gara di sostanza, pur senza strafare in mezzo al campo.

Bartolomei 6: stasera più a guardia del fortino che ispiratore, è sua l’unica conclusione del Perugia che inquadra la porta nella ripresa.

Kouan 5.5: tanta foga, che lo porta a compiere qualche fallo di troppo, concedendo occasioni agli avversari su calcio piazzato. Ha l’occasione per il raddoppio, ma la manca (50′ st Acella sv).

Santoro 6: prova un paio di conclusioni, ma senza successo (29′ st Lisi 6: lotta sulla fascia sinistra, conquistando qualche buon calcio da fermo per alleggerire la pressione degli ospiti).

Vazquez 7: segna di testa e non ha bisogno neanche di saltare, lasciato solo dai suoi ex compagni. Fa valere la sua abilità nel gioco aereo anche per aprire spazi ai compagni (29′ st Paz 6: mandato in campo da Baldini per sfruttare la sua velocità, ma nel finale il Perugia pensa solo a difendersi).

Seghetti 6.5: molto mobile, tiene in apprensione costantemente la retroguardia eugubina (16′ st Cudrig 6: lasciato davanti tutto solo a fare a sportellate).

All. Baldini 6: è un Perugia di lotta e di governo quello che torna alla vittoria dopo la brutta sconfitta di Ancona, tenendo il passo delle due squadre che la precedono in classifica.