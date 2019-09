Un gesto d’amore per Valeria che cerca una nuova casa dopo il pauroso incidente in moto

share

Un gesto d’amore per Valeria che cerca una casa; si tratta della mamma 53enne rimasta gravemente ferita nell’incidente verificatosi il 30 luglio scorso e costato la vita al centauro tuderte Paolo Cardoni.

Un appello dell’associazione “Vorreiprendereiltreno” chiede aiuto a chi volesse aiutare Valeria a trovare una nuova sistemazione, una volta uscita dall’ospedale, dove è attualmente ancora ricoverata.

“Una donna attiva, dinamica che in un attimo, causa un incidente in moto (dove ha perso il compagno che la guidava) si ritrova senza una gamba e senza un braccio.

E tutto cambia, in un attimo. Si, perché la disabilità può presentarsi nella vita di chiunque di noi, in ogni momento, senza preavviso.

Valeria è ancora ricoverata in ospedale ma quando verrà dimessa non potrà tornare nel suo appartamento perché non accessibile alla carrozzina che dovrà utilizzare per i primi tempi, fino a quando non potrà indossare delle protesi.

Valeria abita a Terni e con i due figli è alla disperata ricerca di un appartamento idoneo alle sue nuove esigenze.

Tutti noi di Vorreiprendereiltreno sappiamo e conosciamo la forza della condivisione e quindi vi chiediamo: aiutiamo, tutti insieme, Valeria?

Facciamo in modo che questo post venga condiviso il più possibile in modo che Valeria possa trovare una casa dove poter ricominciare questa sua nuova vita.

Per contattare Valeria (per gentilezza, solo in caso di proposte concrete) : valeriamasala@yahoo.com”

