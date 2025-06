Un gemellaggio dell'aria tra Gualdo Cattaneo e San Marino - Tuttoggi.info

Nel Palazzo del Turismo a San Marino, alla presenza del segretario di Stato, Federico Pedini Amati, del sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini, di Luca Briziarelli presidente di Bil Benefit ed ideatore del progetto “Città dell’Aria”, assieme a Ralph Shaw Patron dell’Italian International Balloon Grand Prix ed Isabella Bizzocchi vice direttore di Poste San Marino, si è alzato il sipario sul magico evento legato al mondo delle mongolfiere la cui 38 edizione si terrà a Gualdo Cattaneo, (comune tra i fondatori di “Città dell’Aria”) dal 25 Luglio al 3 agosto con eventi collaterali in numerosi comuni del cuore verde.

A segnare di fatto l’apertura della campagna di promozione 2025 è stata proprio la presentazione del francobollo celebrativo 2025 della Serie “Città dell’Aria”, realizzato da Poste San Marino su un progetto di marketing territoriale proposto dall’azienda “Bil Benefit” e dedicato, quest’anno, all’Italian International Balloon Grand Prix.

Il francobollo verrà ufficialmente messo in vendita il 17 giugno, con la realizzazione di un foglietto filatelico contenente due valori da 1,30 euro ciascuno, lo stesso giorno i promotori dell’evento saranno ricevuti dai Capitani Reggenti, la massima autorità della Repubblica di San Marino, l’equivalente del Presidente della Repubblica.

Il foglietto ed i francobolli, disegnati dall’azienda umbra con uno stile ispirato all’Aeropittura dell’artista perugino Gerardo Dottori, raffigurano la valle Umbria ed il borgo di Gualdo Cattaneo, sede dell’evento, e le mongolfiere in volo dell’Italian Balloon grand Prix, seconda manifestazione del settore a livello europeo, come fu nell’edizione 2024 con gli idrovolanti e la splendida cornice del Trasimeno che uno dei quattro soggetti individuati a livello nazionale.

Il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati si è detto particolarmente soddisfatto per questo gemellaggio, che porterà simbolicamente domenica 22 giugno una mongolfiera nel cuore della Repubblica di San Marino permettendo ai turisti di vivere l’emozione di un volo ancorato al tramonto: “San Marino è a fianco di queste iniziative come fatto anche in precedenza. Quello dell’Italian Balloon Gran Prix è un programma ambizioso, vasto e curato nei minimi particolari, ha una visione strategica e funzionale allo sviluppo dei territori coinvolti per questo abbiamo deciso di aderire all’iniziativa. I francobolli che verranno messi in commercio la prossima settimana sono disegnati con uno stile futuristico, colori brillanti ed accattivanti come il progetto che stiamo oggi presentando”.

Anche il vice direttore di Poste San Marino, la dottoressa Bizzocchi ha ravvisato nel progetto “un grosso potenziale”. Il sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini, invece, ha ricordato la collaborazione ormai storica con Ralf Shaw e l’importanza di fare rete e sinergia, “perchè certe manifestazioni muovono migliaia di appassionati”.

A coordinare la conferenza stampa Luca Briziarelli, ideatore del progetto di lancio del francobollo oltre che degli eventi collaterali alla manifestazione. Briziarelli ha tessuto i rapporti tra l’Umbria e la Repubblica di San Marino e ricordato come “la presentazione di questa nuova edizione di un francobollo dedicato alla Città dell’Aria, conferma l’evoluzione del progetto nato nel 2021 non solo per tutelare e valorizzare il settore del volo da diporto e sportivo, ma anche per farne un volano di crescita e di sviluppo dei territori. Un ringraziamento particolare a tutte le realtà imprenditoriali che hanno scelto di sostenere il progetto dell’emissione che è interamente sostenuto con risorse private”.

Nelle prossime settimane l’iniziativa e gli eventi collaterali ad essa connessi, verranno presentati anche in Umbria con una conferenza stampa che di fatto inaugurerà la 38° edizione dell’Italian International Ballon Gran Prix con programma completo che si annuncia ricco di ulteriori novità