Una guida per aiutare i ragazzi a conoscere la Costituzione attraverso le storie di 12 grandi italiani

Un dono, per gli studenti derutesi, al rientro in classe. una guida per familiarizzare con la Costituzione.

“I giovani sono i cittadini di oggi e non di domani” Questa è la frase più indicate per presentare la pubblicazione “Italiani o it-Alieni?”, come giocare (in 12 mosse) la “Carta” della cittadinanza attiva, Edita da Fantasy edizioni e scritta da Roberto Alborghetti.

Il libro

Il libro, è una interessante guida alla Costituzione attraverso la storia di 12 grandi italiani che aiutano a capire ai ragazzi i 12 principi fondanti della nostra Carta Costituzionale.

A donarlo agli studenti della scuola secondaria di primo livello è stato il comune di Deruta (assessorato alla Politiche sociali), consapevole dell’importanza di accompagnare i ragazzi verso una cittadinanza attiva che possa farli diventare cittadini consapevoli dei diritti e dei doversi e di cosa significa vivere in una democrazia. La pubblicazione è stata promossa da Avis Deruta e Azione Civica.

Il dono al rientro in classe

“Il primo giorno del rientro a scuola dei ragazzi, dopo il blocco recente delle lezioni in presenza per la pandemia – ha detto Michele Toniaccini sindaco di Deruta – sarà consegnata loro questa pubblicazione, strumento utile a familiarizzare con la nostra Carta Costituzionale. L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi alle grandi questioni della vita attraverso la conoscenza dei diritti e dei doveri di uno stato democratico”. La pubblicazione raccoglie, in circa 80 pagine, tutte le parole e i concetti che un cittadino italiano non dovrebbe mai dimenticare.

“Scuola e comune da sempre lavorano in sinergia, proprio nell’interesse dei ragazzi – ha detto la dirigente scolastica Isabella Manni – ogni cosa che viene proposta ai ragazzi è attentamente vagliata dal corpo docente. La pubblicazione sulla Costituzione oltre ad essere accattivante nella veste grafica, lo è nei contenuti, caratteristiche queste importanti che faranno diventare il libro utile al percorso di educazione civica che i ragazzi intraprendono nel corso degli anni di scuola”.

Una guida per i ragazzi

A parlare della pubblicazione è stato l’editore Paolo Sandini che ha voluto ringraziare l’assessore Maria Cristina Canuti vera promotrice dell’iniziativa. “Con il reinserimento dell’educazione civica nelle scuole – ha spiegato Sandini – abbiamo pensato che questa potesse essere una guida per i ragazzi under 14 e non solo. Ogni articolo della Costituzione è accompagnato dalla figura di un grande Italiano, si parte con Giorgio La Pira, che partecipò alla scrittura della costituzione convinto che il lavoro per tutti era un obiettivo possibile, passando per Anna Magnani prima attrice Italiana a ricevere l’Oscar come grande interprete delle speranze di un paese che non vuole arrendersi. Con il comune di Deruta stiamo programmando un evento per far incontrare Roberta Borghetti egli studenti”. Mauro Chailli, promotore editoriale, ha ricordato che questo libro è stato consegnato alla scuola come strumento utile a far diventare i ragazzi buoni cittadini ma anche bravo individui.