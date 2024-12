"Un bilancio senza visione: Gualdo Tadino merita di più di consiglieri che non parlano" - Tuttoggi.info

COMUNICATO STAMPA DEL GRUPPO RIFARE GUALDO

Un bilancio senza visione: Gualdo Tadino merita di più di consiglieri che non parlano.

Il gruppo consiliare Rifare Gualdo esprime profonda insoddisfazione per l’approvazione del

bilancio e del Documento Unico di Programmazione (DUP) da parte della maggioranza, avvenuta

senza alcun dibattito in Consiglio comunale, in un clima surreale.

Ancora una volta, ci troviamo di fronte a un’amministrazione incapace di tracciare una rotta chiara

per il futuro della nostra città.

È sconcertante assistere al silenzio totale dei consiglieri di maggioranza, inclusi quelli del Partito

Democratico, che non hanno ritenuto di intervenire per illustrare o difendere un documento che

dovrebbe rappresentare la guida strategica per il nostro territorio.

Questo atteggiamento dimostra un preoccupante vuoto politico e amministrativo e un’assoluta

mancanza di consapevolezza del ruolo e di rispetto per chi li ha votati e per la città in generale. A

metterci una pezza qualche assessore neanche troppo bene informato, viste le non risposte alle

domande poste, soprattutto su tecnicismi e numeri che meritano di essere approfonditi.

Il bilancio approvato non contiene alcuna progettualità concreta né risposte adeguate ai problemi

che affliggono Gualdo Tadino.

Mancano strategie per il rilancio economico, per il sostegno alle imprese locali, per la tutela del

patrimonio culturale e ambientale, e per contrastare il crescente spopolamento.

Al contrario, si assiste all’ennesima gestione ordinaria, senza uno sguardo verso le esigenze future

della comunità.

Gualdo Tadino merita un’amministrazione capace di elaborare una visione di lungo termine, con

interventi concreti per il lavoro, lo sviluppo e il benessere dei cittadini.

Il gruppo “Rifare Gualdo” continuerà a esercitare un’opposizione vigile e costruttiva, mettendo al

centro delle proprie proposte la crescita e la rinascita di una città che non può più permettersi

l’immobilismo al quale questa maggioranza l’ha condannata.

Gruppo Consiliare Rifare Gualdo