Umbriaperta, finanziati progetti per prodotti turistici per 1,3 milioni - Tuttoggi

Dalla Regione 1.346.832 euro in favore di 13 progetti per incentivare e sostenere la capacità progettuale dei Comuni dell’Umbria

Approvata la determina con il quale si è concluso l’iter istruttorio relativo ad “Umbriaperta: avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali”. Sono 88 i Comuni partecipanti riuniti in 13 aggregazioni con progetti finanziati per 1.346.862 euro.

A darne comunicazione è l’Assessore al Turismo Paola Agabiti che esprime soddisfazione per la grande partecipazione e per il livello dei progetti presentati. “L’avviso alla sua seconda edizione, ha raggiunto risultati importanti sia per la qualità dei progetti proposti, sia per aver favorito ed incentivato la creazione di aggregazioni tra Comuni, dimostrando di poter offrire prodotti turistici in grado di valorizzare i territori all’interno di una logica di integrazione e coordinamento l’offerta turistica.