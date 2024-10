Umbria, Scoccia la politica umbra più social: "Parlo dei temi che interessano a Perugia" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Margherita Scoccia è il personaggio politico umbro che negli ultimi sette mesi ha avuto il maggior numero di interazioni sui propri canali social. È quanto emerge da un recente monitoraggio condotto da AdnKronos attraverso la piattaforma SocialData che ha analizzato le conversazioni online e social riguardanti l’Umbria nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 23 ottobre 2024. Il nome dell’attuale portavoce del centrodestra nel consiglio comunale di Perugia, già candidata sindaco, compare nella top five delle fonti nell’overview di Perugia per engagement con 81.720 interazioni.

“Gli argomenti più discussi sia in termini di menzioni che di interazioni risultano essere la politica e l’economia - si legge nel report - il lavoro, i trasporti, l’ambiente e la sicurezza”. “Temi che insieme alle grandi opere, allo sviluppo, alla rigenerazione urbana, al commercio, al turismo, alle strade, ai giovani, al sociale e al Made in Italy ho sempre ritenuto centrali nella mia agenda politica - dice Margherita Scoccia -. Insieme ai colleghi della coalizione portiamo avanti argomenti di grande interesse per il pubblico che spesso aprono dibattiti. Mi rendo conto di non essere particolarmente brava con i social, capita di sbagliare i tempi di pubblicazione, il più delle volte le musiche e le storie su Instagram sono frutto dell’improvvisazione, le foto scattate in famiglia anche dai miei figli per Facebook sono imperfette ma sono autentiche - spiega l’esponente di Fratelli d’Italia -. Non mi riconosco particolari attitudini quando registro i video, preferisco sempre stringere le mani delle persone, ascoltare i loro punti di vista e guardarle negli occhi mentre mi parlano. Oggettivamente però i social rappresentano lo strumento più veloce per interagire con un numero maggiore di cittadini dai quali raccolgo aspettative e suggerimenti, quando non sfociano nelle offese personali ritengo molto costruttive le critiche”.

“Sette mesi fa ero assessore comunale all’urbanistica e le materie che trattavo erano sicuramente più tecniche e gli argomenti circoscritti ai progetti - prosegue Margherita Scoccia - Fa piacere sapere che le interazioni sui miei canali crescono insieme ai follower ma la soddisfazione maggiore è senza dubbio legata alla consapevolezza di parlare di questioni e problemi che i perugini hanno a cuore. Pochi sogni, molto pragmatismo. Economia, condizioni lavorative percepite come critiche, sicurezza. In mezzo alla gente e nei luoghi istituzionali, insieme agli altri componenti dell’opposizione, continueremo a parlare dei problemi reali e ad offrire soluzioni. Nelle commissioni e in consiglio comunale lo faremo con sempre maggior convinzione, nell’interesse della città di Perugia”.