L'Umbria presente nel nuovo direttivo nazionale di Italian Travel Press - Tuttoggi.info

L’Umbria entra nel nuovo direttivo di Italian Travel Press, l’associazione nazionale che riunisce giornalisti e professionisti della comunicazione specializzati in turismo, cultura e ambiente. Dopo le elezioni tenutesi a Rimini in occasione della fiera TTG Travel Experience, è stato ufficializzato il nuovo organo direttivo che guiderà l’associazione per il prossimo biennio.

A rappresentare l’Umbria sarà Benedetta Tintillini, nominata vicepresidente nazionale, accanto a lei, il presidente Giovanni Stefani (Veneto), il segretario e tesoriere Ivana Gabriella Cenci (Veneto), e i consiglieri Veronica Deriu (Lombardia) e Claudia Farina (Veneto).Italian Travel Press, con sede nazionale a Venezia presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), è l’unica associazione riconosciuta da FNSI-SGV in tema di viaggio, turismo e cultura; è apartitica e apolitica e si propone come spazio di confronto, collaborazione e crescita professionale tra colleghi. Una rete orizzontale, dove ogni socio può contribuire con idee e progetti, nel pieno rispetto delle carte deontologiche dell’Ordine dei Giornalisti e della FNsi.

Con il nuovo direttivo, l’associazione punta a rafforzare la propria presenza sul territorio e a promuovere una narrazione del viaggio capace di unire informazione di qualità, rispetto per l’ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Per maggiori informazioni sulle attività dell’associazione: www.italiantravelpress.it