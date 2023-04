"Umbria Primavera in Cammino", inaugurato il festival outdoor dedicato ai cammini - Tuttoggi.info

Il Cammino della Pietra Bianca

Sabato 1 aprile, con la partenza da Attigliano e la splendida degustazione sul Belvedere a cura di Amerino Tipico, sono stati fatti i primi passi sul neonato Cammino della Pietra Bianca. Il ritorno ad Attigliano ha visto la conferenza di lancio del cammino – di 120 km – insieme agli otto amministratori dei Comuni coinvolti: Amelia, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli e Penna in Teverina.

La giornata del 2 aprile

Domenica 2 aprile, invece, al mattino, a Lugnano in Teverina, un suggestivo anello con saliscendi alla scoperta del Convento dei Cappuccini, della Chiesa della Maestade, della campagna intorno al Convento di San Francesco e del centro storico; nel pomeriggio, a Penna in Teverina, la visita dentro le mura e la partenza per la Solfatara.

Prossimi appuntamenti

È stato di certo un primo weekend di grandi successi, che anticipa i prossimi appuntamenti del festival outdoor “Umbria Primavera in Cammino”. Dopo la pausa delle festività di Pasqua, si riparte, il 15 e il 16 aprile, con Federica Figliuolo di 2f-hiking e con il poeta Franco Arminio, sulle tracce dei Sentieri Amerini. I borghi verdi coinvolti in questo weekend saranno Amelia e due tappe del Cammino del Germanico, per poi spostarsi verso Alviano, Guardea e Montecchio, alla scoperta del Cammino dei Borghi Silenti e dell’Oasi WWF del Lago di Alviano.